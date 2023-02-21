Врачи пытаются спасти ему жизнь.

Российскому фигуристу Роману Костомарову, который на днях пережил второй инсульт, стало еще хуже. У него полностью перестал видеть правый глаз.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, у спортсмена афакия - в глазном яблоке отсутствует хрусталик. Несколько лет назад ему проводили операцию по его замене. Теперь хрусталик снова пришлось удалить из-за сильного фронтита. Воспаление в лобных пазухах оказывает давление на глаза, вызывая обильное слезоотделение и светобоязнь.

Отмечается, что Роман сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания.

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Болезнь Романа Костомарова

Известно, что недавно он искупался в ополонке, после чего попал в больницу. Врачи поставили ему сразу несколько диагнозов - отёк правой лобной доли мозга, двусторонний отит, гидроторакс (избыточная жидкость в лёгких) и сепсис.

Фигурист уже пережил ампутацию рук и ног. После этого у него начали отказывать легкие. Позже стало известно, что у него поражена часть головного мозга.

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