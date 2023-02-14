Зрители уже не хотят видеть в "Холостяке" принцев, им нужен совсем другой главный герой.

Ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник рассказал, кто станет новым героем шоу. Он отметил, что команда проекта учитывает пожелания зрителей.

Решетник пояснил, что на "Холостяка" выбирают того парня, которого хотят видеть люди. Сначала это был "принц", однако со временем предпочтения зрителей изменились.

"Да, был период, когда это был принц. А потом в четвертом сезоне, это был 2014 год, у нас появился первый украинский Холостяк - львовянин Константин Евтушенко, который сразу покорил всю женскую аудиторию не бизнесом, а на прекрасном украинском языке. За ним был футболист Сергей Мельник – и люди нам писали: "А кто это, никогда не слышала о таком, что - не нашли кого-то более известного?". А потом был Никита Добрынин, которого среди других претендентов выбрали именно наши зрители", - пояснил в интервью для "КП" Решетник.

Видео дня

Сейчас же идеальным героем реалити должен быть точно не принц. На фоне полномасштабной войны украинцы хотят видеть совсем не такого "холостяка".

"Сейчас мы также видим изменения в восприятии зрителями главных героев. Идеальный образ украинского мужчины - уж точно не принц. Теперь самый желанный "холостяк" для них - украинский военный, который защищает нас каждый день. Мы слышим этот запрос, и он отзывается с нашим внутренним желанием относительно того, каким бы нам хотелось видеть следующий сезон", - добавил Решетник.

Он также рассказал, что новые сезоны "Холостячки" и "Холостяка" уже планируются. По словам Решетника, претенденты на участие в реалити могут заполнять анкеты даже сейчас.

"Мечтаем, чтобы как можно скорее наступила наша победа над врагом, чтобы начать работу над новой историей, ведь производство именно этих проектов очень зависит от ситуации в стране", - резюмировал Решетник.

Напомним, ранее он назвал возможного главного героя шоу "Холостяк 13". Тогда Решетник намекал, что это будет спортсмен.

Вас также могут заинтересовать новости: