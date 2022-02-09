Музыкант похвалил президента за внедрение в Украине приложения "Дия".

Украинский рэпер и продюсер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) высказался о президенте Украине Владимире Зеленском.

Исполнитель записал несколько роликов и поделился ими в Instagram-сторис.

В частности, рэпер похвалил Зеленского за внедрение в Украине приложения "Дия".

"Я горжусь тем, что у нас в Украине внедряются такие проекты, спасибо руководителям страны. Володя – замечательный прогрессивный президент, потому что это действительно работает. Я пользуюсь этим приложением, и везде его показывал – и в Нью-Йорке, и в Европе", – отметил Потап.

"Пользуюсь паспортом, и зарегистрировать ФОП можно за семь минут… В общем, я горжусь, что это происходит в Украине, мы становимся действительно прогрессивной цифровой державой", – считает рэпер.

Читайте такжеПотап приболел и засветил Каменских в домашнем на кухне: "как дома хорошо" (фото)Напомним, ранее сообщалось, что летом 2020 года Потап получил от Зеленского звание "Заслуженного артиста Украины" по случаю Дня Конституции.

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