Певец считает, что некоторые скандалы не стоило и "раздувать".

Украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) впервые отреагировал на весь хейт вокруг себя. Из-за постоянных скандалов артиста часто критикуют в сети.

Как оказалось, некоторые ситуации Потап считает "чушью". Артист заметил, что он извинялся и объяснял свои поступки, когда видел в этом необходимость.

"Я не могу сказать, что они меня совсем не касаются, хоть я делаю максимум для того, чтобы они не задевали мою жизнь. Некоторые - это просто чушь, которую раздувать не понятно зачем, когда есть более важные вопросы для обсуждения. О некоторых хотелось что-то прояснить и объяснить мысль с моей стороны, что и делал, где-то извинился... Я всегда за диалог. Четко разделяю для себя понятия хейта и конструктивной критики. Главное - анализировать и принимать во внимание другое мнение", - заявил Потап в интервью изданию Viva.

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Кроме этого, артист рассказал, думал ли он об окончании карьеры. На фоне скандала вокруг песни "Волонтер" в сети писали, что Потап может уйти со сцены и прекратить выступать из-за хейта. Сам артист заявил, что его карьера не заканчивается, он об этом даже не думал.

"Моя музыкальная карьера меняется, обретает другие формы, но не заканчивается. Это именно то, чем я занимаюсь и чем буду заниматься. Как показывает практика, у меня это довольно прикольно получается. За 25 лет я неоднократно трансформировался. Начинал с украинского рэпа, писал тексты, рифмы, фристайлил на музыкальных фестивалях. Сейчас понимаю, что писал украинский рэп еще тогда, когда этого жанра и сегмента не существовало в принципе. Выстроил компанию, параллельно продюсировал свои проекты, был сонграйтером. Так что уверен - в музыке буду всегда, потому что это мой профиль", - пояснил артист.

Скандалы вокруг Потапа - что известно

В начале полномасштабной войны рэпера начали осуждать за то, что он уехал из Украины и долгое время находился за границей. Потап не сразу вернулся в Киев, из-за чего его называли "беглецом" и "трусом".

Кроме этого, артист попал в скандал, когда выпустил песню "Волонтер". Некоторые услышали в треке "грязные" намеки на женщин, помогающих военным. Сейчас же Потап вернулся в Украину и проводит время со своей женой. Недавно артист показал счастливую Каменских на вечеринке.

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