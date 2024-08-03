У девочки украли ценную вещь.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич рассказал об инциденте, случившемся с его старшей дочерью Алисой. Оказалось, что у 13-летней девочки недавно украли телефон.

Известно, что сейчас дочери мужчины поехали в лагерь за границу. Для девочек это первая поездка без родителей так далеко. Там они отдыхают со сверстниками и весело проводят время. Но на днях Анатолий получил неожиданный звонок от руководителя группы детей. Именно он и рассказал, что во время экскурсии по Милану у его дочери исчез телефон.

"Ох и стресс я пережил... Ребенок очень расстроился, она плакала. Девочка эмоциональная, как и все в этом возрасте, 13 лет. Я говорю: "Слушай, даже не думай переживать, успокойся. Телефон мы заблокируем и ты приедешь, мы тебе купим новый лучший", - рассказал Анатолич в своем Instagram.

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Он также добавил, что дочь начала просить прощения за потерю дорогой вещи. Однако Анатолий подчеркнул, что она не виновата в этой ситуации и в Италии такое часто случается.

"В любом случае, если человек жертва, нет никаких оправданий, почему это украли. Говорил Алисе, чтобы она не переживала. Что это просто вещь. Я уже испугался, что с ними что-то случилось... Нет оправданий преступлению. И точно не стоит себя наказывать".

К слову, Анатолий является отцом троих детей. Он вместе с пиарщицей Юлой воспитывают дочерей Алису и Лолиту, а также сына Нила.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева стала жертвой мошенников и рассказала, что с ней произошло.

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