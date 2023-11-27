По словам Беспалова, певица готовиться отойти от экс-мужа.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказал, что сейчас певица Настя Каменских готовит почву, чтобы рассказать поклонникам о разводе с Потапом.

По его словам, артистка ведет переговоры с крупным украинским лейблом, чтобы после окончательной точки в отношениях с мужем, у нее был продюсер, который будет заниматься ее продвижением в шоу-бизнесе.

"Настя втихаря сейчас ищет возможность отхода от Потапа. И именно этот лейбл должен заниматься карьерой и продвижением Насти в полном объеме после того, как она расскажет общественности о том, что они с Потапом больше не вместе", - говорит Беспалов на своем YouTube-канале.

Он отметил, что Каменских - умная женщина, поэтому действует очень продуманно. Также Беспалов добавил, что артистка выбрала очень сильных игроков на рынке, но к чему это приведет - неизвестно.

"Настя очень умная дамочка. Мы можем сколько угодно шутить о том, как она летает голой на ракете, выпускает не совсем понятные песни, дает странные интервью, но она очень продуманный персонаж", - отметил блогер.

Напомним, ранее блогер Артур Адамов объяснил, почему Каменских и Потап молчат о своем разводе. По его словам, Потап сейчас живет за границей, а Каменских - в Украине.

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