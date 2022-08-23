Оказывается, у мэра Киева есть возлюбленная.

Недавно стало известно о разводе мэра Киева Виталия Кличко. Тогда он сказал, что его сердце занято столицей Украины и не пожелал говорить, есть ли у него девушка.

При этом телеведущий Слава Демин в своей программе "Слава ПРО" рассказал, что у Кличко есть возлюбленная, но пока он ее скрывает от общественности. Поэтому можно предположить, что причиной развода Кличко с супругой Натальей стала не только разлука, но и другая женщина.

"Виталий Кличко заявляет, что его сердце занято именно Киевом, хотя по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет", - сказал Демин.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разводе со своей женой Натальей. Он рассказал, что они уже много лет живут в разных странах, поэтому развод был бы логичным завершением их отношений.

Вас также могут заинтересовать новости: