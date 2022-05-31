Поклонники Приходько сразу же отреагировали на ее пост.

Украинская певица Анастасия Приходько высмеяла экс-президента Украины Петра Порошенко, который пытался покинуть нашу страну во время войны.

Известно, что несколько раз Порошенко пытался покинуть Украину, и только 30 мая ему это удалось. По его словам, он собрался на Конгресс и Саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Именно эта ситуация и подтолкнула Приходько в шуточной форме высказаться о Порошенко.

"Раньше Порошенко был героем, потому что вернулся в Украину. Теперь, судя по ленте в фб, он герой, потому что уехал из Украины", - написала артистка на своей страничке в Facebook.

Поклонники певицы разделились на две армии. Одни считают, что о Порошенко давно пора забыть, так как он не тема номер один в нынешних реалиях. А кто-то обматерил его и негативно высказался в адрес тех, кто его поддерживает.

Напомним, ранее Анастасия Приходько рассказала, почему ее бесит советник главы ОПУ Алексей Арестович.

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