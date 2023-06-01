Украинская интервьюер Рамина Эсхакзай поделилась с поклонниками шокирующей новостью - на Подоле на нее напал с пистолетом пьяный мужчина.
Как рассказала девушка в Instagram, во время воздушной тревоги она оставила машину на парковке близко к тротуару и побежала в укрытие. А когда вернулась, увидела, что ее авто забирает эвакуатор из-за неправильной парковки. Пока она пыталась решить одну проблему, появилась вторая.
В этот момент к ней подошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он начал нецензурно выражаться в ее адрес и пугать пистолетом, который держал за поясом.
"Во время воздушной тревоги забирают мою машину, а это бухое чудо пытается самоутвердиться. Противно. Пока одни отдают жизнь, другие ведут себя в лучших традициях "новых русских". У меня все ок", - сказала Рамина.
Она добавила, что уже оплатила штраф и забрала машину.
Напомним, ранее неадекваты напали на украинскую актрису Анну Кошмал. Поздно вечером они пытались вытащить ее из машины, когда она возвращалась домой. Девушка очень испугалась.