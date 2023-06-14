Оккупанты били по Одессе "Калибрами" / скриншоты 

14 июня россияне снова ударили ракетами по Украине. Они атаковали Одессу, есть погибшие и раненые, немало разрушений. Украинские звезды с болью и ненавистью отреагировали на очередное преступление оккупантов.

Павел Зибров

Певец разместил в Instagram фото с последствиями ракетного удара. Он отметил, что каждый день Россия бьет по городам Украины. Сегодня от ракет пострадала Одесса, вчера - Кривой Рог. Каждый день страдает Донецкая область.

Зибров о ракетной атаке / скриншот

"Твари будут отвечать за все! Светлая память всем погибшим. Все, что мы сейчас можем - это направить нашу боль и ярость в донаты и в помощь! Только вместе мы сильны и сможем как можно быстрее преодолеть врага", - отметил Зибров.

Видео дня

София Ротару

Украинская певица разместила свою реакцию на ракетный удар в Stories. Она не стала делиться своими мыслями. Вместо этого Ротару показала последствия удара по Одессе.

Ротару о ракетной атаке / скриншот

Также певица разместила на изображении свечу, которая символизирует скорбь по погибшим. Под завалами оказались люди, уже известно о нескольких жертвах. 

MamaRika

Певица с болью прокомментировала трагедию. Она отметила, что не может понять, сколько все это продлится. Звезда не скрывает, что ей очень грустно, ведь из-за российской агрессии гибнут мирные украинцы.

MamaRika отреагировала на удар по Одессе / скриншот

"Что ни день, то трагедия! Нет уже ни сил, ни злости. Почему так?! Сколько это будет продолжаться? Сколько невинных людей еще пострадает?!" - написала певица.

Александр Педан

Ведущий также не смог не прокомментировать ракетную атаку. Педан показал, как спасатели помогают людям и борются с последствиями "прилета" ракет. На фото можно заметить немалые разрушения.

Саша Педан об ударе по Одессе / скриншот

"Одесса. Снова жилые дома. Трое погибших. Донатим, чтобы ВСУ мстили на поле боя!" - написал Педан.

Леся Никитюк

Ведущая и блогерша отреагировала на удар и отметила, что она не может понять, куда целились россияне. Оккупанты бьют по гражданским объектам, однако утверждают, что "уничтожают" военные объекты, которых там на самом деле нет.

Никитюк о ракетной атаке / скриншот

"Я не понимаю, что здесь было такого, чтобы ракетами бить. Уроды. Мои соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим", - написала Никитюк.

Владимир Дантес

Певец не стал писать много текста. Он лаконично отметил, как относится к россиянам и их агрессии. Кроме этого, Дантес показал, куда страна-агрессор попала ракетами.

Вова Дантес о ракетном ударе по Одессе / скриншот

"Одесса. Калибр. Подонки", - написал Дантес в Stories на своей странице в Instagram.

Монатик

Певец рассказал, что он сочувствует семьям и родным людям тех, кто погиб или получил ранения в результате ракетного удара. Монатик отметил, что трагедия в Одессе является терактом. Он также напомнил, что РФ является страной-террористом.

Монатик о ракетном ударе / скриншот

"Сегодня в Одессе теракт, вызванный страной-террористом. Трое погибших и 13 раненых. Искренние соболезнования семьям и родным", - написал Монатик.

Эктор Хименес-Браво

Известный кулинар и телеведущий поделился печальными размышлениями, которые появились у него на фоне очередной гибели мирного населения. Хименес-Браво признается, что ему очень больно от того, что РФ убивает людей. Каждый день кто-то может строить планы, а уже на утро его может убить российская ракета.

Эктор Хименес-Браво прокомментировал ракетную атаку / скриншот

"Невозможно представить. Вот только вчера человек жил, строил планы. А сегодня его уже нет... Потому что ночью прилетела вражеская ракета", - написал ведущий кулинарных шоу.

Тина Кароль

На этот раз певица не стала развернуто комментировать российскую атаку. Кароль сделала "репост" видео от платформы United 24. В нем показаны последствия российской агрессии, а также рассказывается, к каким разрушениям приводят удары ракетами.

Тина Кароль о ракетной атаке / скриншот

Россияне ударили по Одессе "Калибрами". В результате "прилета" разрушены жилые помещения, бизнес-центр и многое другое. Сейчас спасатели разбирают завалы и помогают пострадавшим.

TVORCHI

Представители Украины на нынешнем Евровидении также прокомментировали ракетный удар по Одессе. Музыканты сделали "репост" видео с последствиями атаки. Также они отметили, что Россия - страна-террорист.

TVORCHI отреагировали на ракетный удар по Одессе / скриншот

Также музыканты "репостнули" пост со страницы Svidomi. В нем рассказывается, к чему привела российская атака. Оккупанты продолжают разрушать дома и объекты, которые не имеют отношения к военным.

Ракетная атака по Одессе - что известно

В ночь на 14 июня Россия ударила по Одессе ракетами. Враг применил "Калибры" и разрушил бизнес-центр, склады, жилые дома. Оккупанты запустили ракеты с корабля, который находился в Черном море.

Известно о трех погибших и 13 раненых. В ОК "Юг" рассказали, что такими ударами Россия пытается разрушать логистику.

Вас также могут заинтересовать новости: