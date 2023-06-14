Украинские артисты едва сдерживают эмоции, чтобы подобрать слова.

14 июня россияне снова ударили ракетами по Украине. Они атаковали Одессу, есть погибшие и раненые, немало разрушений. Украинские звезды с болью и ненавистью отреагировали на очередное преступление оккупантов.

Павел Зибров

Певец разместил в Instagram фото с последствиями ракетного удара. Он отметил, что каждый день Россия бьет по городам Украины. Сегодня от ракет пострадала Одесса, вчера - Кривой Рог. Каждый день страдает Донецкая область.

"Твари будут отвечать за все! Светлая память всем погибшим. Все, что мы сейчас можем - это направить нашу боль и ярость в донаты и в помощь! Только вместе мы сильны и сможем как можно быстрее преодолеть врага", - отметил Зибров.

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София Ротару

Украинская певица разместила свою реакцию на ракетный удар в Stories. Она не стала делиться своими мыслями. Вместо этого Ротару показала последствия удара по Одессе.

Также певица разместила на изображении свечу, которая символизирует скорбь по погибшим. Под завалами оказались люди, уже известно о нескольких жертвах.

MamaRika

Певица с болью прокомментировала трагедию. Она отметила, что не может понять, сколько все это продлится. Звезда не скрывает, что ей очень грустно, ведь из-за российской агрессии гибнут мирные украинцы.

"Что ни день, то трагедия! Нет уже ни сил, ни злости. Почему так?! Сколько это будет продолжаться? Сколько невинных людей еще пострадает?!" - написала певица.

Александр Педан

Ведущий также не смог не прокомментировать ракетную атаку. Педан показал, как спасатели помогают людям и борются с последствиями "прилета" ракет. На фото можно заметить немалые разрушения.

"Одесса. Снова жилые дома. Трое погибших. Донатим, чтобы ВСУ мстили на поле боя!" - написал Педан.

Леся Никитюк

Ведущая и блогерша отреагировала на удар и отметила, что она не может понять, куда целились россияне. Оккупанты бьют по гражданским объектам, однако утверждают, что "уничтожают" военные объекты, которых там на самом деле нет.

"Я не понимаю, что здесь было такого, чтобы ракетами бить. Уроды. Мои соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим", - написала Никитюк.

Владимир Дантес

Певец не стал писать много текста. Он лаконично отметил, как относится к россиянам и их агрессии. Кроме этого, Дантес показал, куда страна-агрессор попала ракетами.

"Одесса. Калибр. Подонки", - написал Дантес в Stories на своей странице в Instagram.

Монатик

Певец рассказал, что он сочувствует семьям и родным людям тех, кто погиб или получил ранения в результате ракетного удара. Монатик отметил, что трагедия в Одессе является терактом. Он также напомнил, что РФ является страной-террористом.

"Сегодня в Одессе теракт, вызванный страной-террористом. Трое погибших и 13 раненых. Искренние соболезнования семьям и родным", - написал Монатик.

Эктор Хименес-Браво

Известный кулинар и телеведущий поделился печальными размышлениями, которые появились у него на фоне очередной гибели мирного населения. Хименес-Браво признается, что ему очень больно от того, что РФ убивает людей. Каждый день кто-то может строить планы, а уже на утро его может убить российская ракета.

"Невозможно представить. Вот только вчера человек жил, строил планы. А сегодня его уже нет... Потому что ночью прилетела вражеская ракета", - написал ведущий кулинарных шоу.

Тина Кароль

На этот раз певица не стала развернуто комментировать российскую атаку. Кароль сделала "репост" видео от платформы United 24. В нем показаны последствия российской агрессии, а также рассказывается, к каким разрушениям приводят удары ракетами.

Россияне ударили по Одессе "Калибрами". В результате "прилета" разрушены жилые помещения, бизнес-центр и многое другое. Сейчас спасатели разбирают завалы и помогают пострадавшим.

TVORCHI

Представители Украины на нынешнем Евровидении также прокомментировали ракетный удар по Одессе. Музыканты сделали "репост" видео с последствиями атаки. Также они отметили, что Россия - страна-террорист.

Также музыканты "репостнули" пост со страницы Svidomi. В нем рассказывается, к чему привела российская атака. Оккупанты продолжают разрушать дома и объекты, которые не имеют отношения к военным.

Ракетная атака по Одессе - что известно

В ночь на 14 июня Россия ударила по Одессе ракетами. Враг применил "Калибры" и разрушил бизнес-центр, склады, жилые дома. Оккупанты запустили ракеты с корабля, который находился в Черном море.

Известно о трех погибших и 13 раненых. В ОК "Юг" рассказали, что такими ударами Россия пытается разрушать логистику.

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