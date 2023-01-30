Ей уже давно предлагают завершить карьеру артистки.

Оперная певица Мария Максакова высказалась по поводу пропутинской певицы Ларисы Долиной. По ее словам, из хорошей джазовой певицы она превратилась в мумию из фильма ужасов.

На YouTube-канале "И грянул Грэм" она сказала, что Долина не смогла в свое время с достоинством уйти со сцены. И, по ее словам, певица до сих пор не понимает, что превратилась в страшилку.

"Она злая, одинокая, без корней. Она напрасно обижается, когда ее сравнивают с мумией из фильма ужасов", - сказала Максакова.

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Судя по всему, Долина действительно не собирается уходить из шоу-бизнеса. На днях она приняла участие в российском шоу "Неформат".

Позиция Ларисы Долиной по войне в Украине

Некогда популярная певица Лариса Долина родилась в Одессе. Однако построить карьеру в родной Украине ей не удалось, поэтому она решила перебраться в Россию.

Более того, певица неоднократно высказывала симпатию по отношению к Путину. Пока ее коллеги бежали из России и осуждали полномасштабное вторжение в Украину, Долина продолжала поддерживать диктатора.

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