Примадонна посетила фестиваль вместе с мужем и Андреем Макаревичем.

Несколько дней назад в Юрмале "отгремел" фестиваль Лаймы Вайкуле, на котором появились некоторые украинские звезды. Среди них был и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. Он вышел на сцену с песней "Dancing Lasha Tumbai", в которой еще много лет назад россияне услышали для себя "послание" - "Russia goodbye".

На выступлении Сердючки заметили, в частности, Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Они сидели в зрительском зале рядом с артистом Андреем Макаревичем, чья жена все сняла на видео.

Можно заметить, что Галкину и Пугачевой нравилось выступление Данилко. Они улыбались и что-то активно обсуждали. Однако тот факт, что Примадонна "отрывалась" под Сердючку, конечно же возмутил россиян.

Они принялись писать, что Пугачева "окончательно отреклась" от РФ, ведь веселилась под песни украинцев. Особенное внимание россияне уделили фразе "Russia goodbye", которую они теперь слышат в песне "Dancing Lasha Tumbai". Хейтеры пишут:

"Отписываюсь!"

"Фу, не ожидал такого от Аллы Борисовны"

"А им весело, предатели!"

Впрочем, таких комментариев куда меньше положительных. Многие пользователи хвалят Сердючку и благодарят Пугачеву за то, что она поддержала фестиваль Вайкуле.

Напомним, на этом же фестиваля Галкин удивил сеть неожиданным дуэтом с Вайкуле. И пока он пел на глазах у удивленной публики, Пугачева весело танцевала.

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