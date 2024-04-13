При этом она продолжила помогать маленькому мальчику.

Российские СМИ сообщают, что артистка Алла Пугачева, которая в начале полномасштабного вторжения в Украину осудила большую войну и уехала в Израиль, якобы отказалась от сына своего племянника.

По данным прессы, племянник примадонны по имени Влад вел не самый благоприятный образ жизни. Он принимал наркотики, а также имел множество долгов. Все это время Пугачева заботилась о своих близких.

"Вскоре Влад снова сошел с верного пути. На фоне пагубного образа жизни у него отказали ноги. Пугачева вновь приняла участие в судьбе племянника, лечила его, потратив на это много времени, сил и денег. Придя в себя, молодой человек встретил другую женщину, с которой и начал строить новый личные отношения", - отмечают пропагандисты.

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Также сообщается, что вскоре Пугачева позволила своим знакомым усыновить мальчика. Однако они не перестали общаться, он все так же бывал у нее дома и проводил время с ее детьми - двойняшками Лизой и Гарри.

Кроме того, Пугачева финансово помогает сыну своего племянника и даже приобрела для него недвижимость.

"Привязанность мальчика стала главным фактором для принятия такого непростого для Пугачевой решения. Артистка ведь понимала, что делает выбор в пользу ребенка, даже если это решение и выглядело в чем то непопулярным в глазах обывателей. А потом, связь с семьей звездной родственницы у ребенка не прерывалась – он постоянно бывал в доме Аллы Борисовны, дружил с ее детьми, его привозили на все совместные детские праздники", - добавил инсайдер.

Напомним, ранее Галкин пообщался с маленькой украинкой, которая к нему публично обратилась.

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