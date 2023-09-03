Знаменитость совсем не выглядит на свой возраст.

Российская певица, выехавшая из страны-агрессора в начале полномасштабной войны, Алла Пугачева показалась на новом снимке. Примадонна предстала в стильном образе.

74-летняя знаменитость надела джинсы-скинни, белую майку и клетчатую рубашку с вышитыми цветами. Дополнила она образ светлыми кроссовками в тон рубахи.

Из аксессуаров Пугачева выбрала черную лаконичную сумочку через плечо, солнцезащитные очки, несколько браслетов и кольца. В целом ее образ получился органичным.

Видео дня

Стоит отметить, что на фото Примадонна позировала на стуле. Она забросила одну ножку на другую и слегка выставила их вперед, поэтому можно заметить, что артистка держит себя в форме, несмотря на солидные цифры в паспорте.

Также на снимке присутствует Максим Галкин. Он был одет несколько проще - джинсы, синяя футболка и ветровка.

Не обошлось и без подруги семейства - Лаймы Вайкуле. Она также мило улыбалась на камеру.

Напомним, на Пугачеву подали в суд в РФ из-за ее "тайной" недвижимости.

Вас также могут заинтересовать новости: