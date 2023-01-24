По словам защитницы, эта ситуация ее закалила, теперь ее "пробить" на эмоции намного сложнее.

Украинский парамедик Екатерина Полищук, более известная как "Пташка" с Азовстали, вспомнила щемящий разговор с маленьким ребенком, на глазах которого его маму разорвало снарядом на куски.

В интервью "Ходят слухи" Полищук поделилась подробностями произошедшего. По ее словам, однажды принесли раненого ребенка только после операции на ноге. И пока тетя маленького ребенка ненадолго отошла, он начал приходить в себя после наркоза.

Увидив "Пташку", ребенок испугался и начал плакать. Поэтому парамедику пришлось его успокаивать.

"Я говорю: "Не волнуйся. Я украинская военная. Мы вас защитим. Мы никогда вас не оставим, мы вам поможем". Ребенок 12-ти лет, который говорит: "Где моя мама?", я ее успокаиваю словами, что все будет хорошо. А она мне говорит: "Для чего они сюда пришли? Для чего они нас убивают? Пожалуйста, спасите нас. Мы не хотим, чтобы они тут были". Услышав это от ребенка, как можно сказать, что ситуация неоднозначная?", - сказала Полищук.

По словам парамедика, привыкнуть к смертям и потерям невозможно. Вернувшись из плена, она продолжает бороться за нашу независимость и свободу.

Напомним, ранее "Пташка" с "Азовстали" рассказала, как потеряла жениха на войне.

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