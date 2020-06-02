Черный квадрат: мировые звезды присоединились к кампании по недискриминации из-за событий в США

Наряду с черным квадратом используют хештеги #BlackLivesMatter и Blackout Tuesday.

В США с 25 мая продолжаются массовые протесты, спровоцированные убийством полицейским темнокожего американца Джорджа Флойда.

Читайте такжеNew York Times: В Вашингтоне демонстрантов закидали световыми гранатами ради фото Трампа возле церкви (фото)Для выражения поддержки и солидарности многие пользователи используют соцсети. В частности в знак солидарности с кампанией по недискриминации они публикуют черный квадрат. Он стал символом повышения осведомленности о проблеме расового неравенства.

Наряду с черным квадратом используют хештеги #BlackLivesMatter и Blackout Tuesday.

Соответствующие посты появились в социальных сетях Twitter, Instagram, TikTok, YouTube и на других платформах.

Черный квадрат в Instagram и других социальных сетях публикуют и знаменитости.

В частности, посты появились в аккаунтах певицы Рианны, участника группы Linkin Park Майка Шиноды, моделей Беллы Хадид, Ким Кардашьян, Хейли Бибер, актрисы Шерон Стоун, рэпера Канье Уэста и других. Кое-кто из них решил использовать изображения черного сердца на фоне черного квадрата.

Таким образом, знаменитости поддерживают акцию Black Out Tuesday и выражают протест против расовой несправедливости.

Ранее УНИАН писал, что в связи с протестами в США Трамп пригрозил задействовать армию.

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