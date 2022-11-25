Алексей Гончаренко раскрыл неожиданную правду о знаменитости, которая ушла из жизни в этом году.

17 ноября у покойной актрисы и телеведущей Русланы Писанки был день рождения. В честь этого ее родные и близкие собрались в Международном центре культуры и искусств. Они общались, делились воспоминаниями и интересными историями. Украинский продюсер Алексей Гончаренко раскрыл, в кого была влюблена Руслана во время участия в шоу "Танці з зірками" 2006, пишет "Главком".

Так, изначально партнером Писанки должен был быть Влад Яма. Но после проб Руслана попросила его заменить, чтобы тот не выглядел на паркете слишком щуплым. Затем парой Писанки стал Николай Коваленко.

"Никто никогда об этом не говорил, ни разу публично нигде не звучало. Пусть не обижается на меня Игорь (вдовец Русланы Писанки, - ред), но это было задолго до его встречи с Русланой. Писанка была влюблена в своего партнера по "Танцам". Она не танцевала на паркете, а летала. Перед каждым эфиром: "Тяните плотнее костюм!" Все боялись, что эти детали корсета порвутся прямо во время прямого эфира!" - рассказал Гончаренко.

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Смерть Русланы Писанки

Телеведущая и актриса ушла из жизни 19 июля 2022 года в немецкой клинике. У нее была онкология. Позднее стало известно, что Писанка давно боролась за жизнь, однако скрывала свой недуг не только от поклонников, но и от друзей.

Напомним, Влад Яма рассказал, замечал ли он болезнь Русланы Писанки во время работы с ней.

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