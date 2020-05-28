Принц Уильям рассказал, как победил страх публичных выступлений

Для победы над страхом выступлений перед большой аудиторией, принц прибег к нехитрому трюку.

Наследник британского престола поведал, что когда он вытащил из глаз контактные линзы, то перестал четко видеть находящуюся перед ним аудиторию. Этот несложный трюк позволил преодолеть страх публичных выступлений.

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В новом документальном фильме телеканала BBC наследник британского престола герцог Кембриджский принц Уильям рассказал о том, как успешно справился с приступами тревожных расстройств из-за необходимости давать много публичных выступлений, передает medikforum. Оказалось, что у Уильяма по мере взросления начало портиться зрение, он стал видеть все хуже. При этом принц решил не носить очки на публике, а использовать контактные линзы. Без этих линз Его Высочество уже не мог четко видеть лица людей. Но чем четче виделись лица, тем более высокий уровень тревожности испытывал принц Уильям перед публичными выступлениями.

Как-то он решил вытащить контактные линзы перед одним из подобных выступлений. В результате, перед ним появилось скопление людей с размытыми лицами, принц не мог видеть их взглядов, а поэтому почти не испытывал страха. Повторяя этот не сложный трюк, Уильям в течение короткого времени избавился от боязни публичных выступлений. Рассказ об этом прозвучал в документальном фильме телеканала BBC под названием "Футбол, принц Уильям и наше психическое здоровье".

Создатели фильма в течение последнего года следовали за принцем Уильямом по пятам, когда он продвигал общественную инициативу «Выше головы!». Она направлена на повышение осведомленности о психическом здоровье среди футболистов профессионалов и любителей. Уильям сам часто дает интервью и не боится обсуждает чувствительные проблемы, связанные с психикой, включая и вопрос самоубийств среди мужчин. Принц хочет разрушить стигму, которая препятствует жертвам психических расстройств обращаться за профессиональной помощью.

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