Принц Уильям поразил публику своим талантом (фото, видео)

На запланированные мероприятия Уильям и Кейт прибыли с опозданием.

В свой последний день официальной поездки в Ирландию принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили графство Голуэй. Среди прочего они пообщались с артистами цирка.

Читайте такжеВ платье цвета фуксии: Кейт Миддлтон и принц Уильям сходили на вечерний прием (фоторепортаж)

Герцог Кембриджский удивил публику своим неожиданным талантом жонглера.

Под аплодисменты и радостные возгласы зрителей он успешно жонглировал тремя мячиками. А затем попытался взять четвертый, но тут его постигла неудача: мячики оказались на полу.

На запланированные мероприятия Уильям и Кейт прибыли с опозданием. Как пишут Факты со ссылкой на издание Daily Mail, из-за сильного тумана в Дублине они не смогли вовремя вылететь в Голуэй вертолетом.

Герцогиня, как и в первый день визита, была во всем зеленом — темно-зеленом пальто в стиле милитари, а также зеленом платье-миди с белыми квадратиками от Suzannah стоимостью 1614 долларов. На ногах Кэтрин были черные замшевые сапоги на высоких каблуках от Ralph Lauren.