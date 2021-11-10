Принц якобы ждет, когда "отчаявшаяся королевская семья начнет умолять его" о возвращении.

Британский принц Гарри мечтает о возвращении в королевскую семью.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на эксперта по британской королевской семье Ричарда Идена.

Эксперт уверен, что Гарри не против вернуться к исполнению королевских обязанностей и ждет, когда "отчаявшаяся королевская семья начнет умолять его" о возвращении.

"Я думаю, ему очень понравится, если королевская семья прибежит с мольбами: "Пожалуйста, вернись из Монтесито, ты нам нужен!" – заявил Иден.

Читайте также"Она перемелет Гарри": брат Меган Маркл раскритиковал сестру и предрек неизбежный разводНе так давно герцогиня Сассекская довела принца Гарри во время деловой поездки, устроив с ним публичный спор.

А до этого королевский фотограф предсказывал крах брака Маркл с Гарри.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц