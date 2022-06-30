Между артисткой и основателем продюсерского центра MOZGI зреет скандал.

Украинская певица Анастася Приходько гневно отозвалась об украинском рэпере Потапе и его спутнице Насте Каменских. У себя в Facebook-блоге она сделала репост новости о том, что артисты отказались выступать в России. В описании Настя отметила: "Редкое г*вно, а не человек. Г*вно и точка".

Судя по комментариям к публикации, поклонники были шокированы таким высказыванием артистки.

"Он как человек полное г*вно! Сейчас он говорит моими словами 2014 года, а когда мы с ним пересеклись во Дворце Украина он меня оскорбил… За что был послан на х*й…. Тогда он бегал и настраивал всех против меня и очень некрасиво отзывался в кругах за мои действия против России.

И я об этом знаю… А сейчас пытаешься быть патриотом, забыв о том, как в Кремле снимал штаны! Г*вно? Г*вно! Мне противно читать эти выс*ры двуличного человека! Я ему не верю", - добавила Приходько в ответ на вопрос одного из комментаторов.

Напомним, София Ротару неожиданно прокомментировала трагедию в Кременчуге.

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