Знаменитость, которая и сама много лет назад принимала участие в Евровидении, еще месяц назад говорила, что первое место достанется именно группе TVORCHI.

Известная украинская певица Анастасия Приходько прокомментировала победу группы TVORCHI в Нацотборе на Евровидение-2023. Знаменитость пожалела коллектив, ведь считает, что на песенном конкурсе следующего года они не смогут попасть даже в десятку.

Вот что написала Приходько в своем блоге:

"И кто здесь Ванга? Месяц назад я сказала, что поедут TVORCHI. Не спрашивайте, откуда я это знаю, просто анализирую… Ох, эти заигрывания с Европой… Жаль группу… Их ждет 15 место…".

Отметим, Приходько так и не раскрыла, как догадалась о победе именно этой группы. Она сказала, что из-за войны в Украине в этом году не следит за Евровидением.

"В этом году меня мало интересует Евровидение. Вот честно, не до этого! Поэтому, не слушая финалистов, поверю в свою интуицию. Поедет… Ну, пусть будет группа TVORCHI… Все! Больше никаких комментариев по этому, пойду следить за новостями с фронта", - написала в своем Facebook-блоге Анастасия несколько недель назад.

Напомним, победу в финале Нацотбора одержала именно группа TVORCHI. Жюри отдали им 9 баллов из 10, а зрители - 10 из 10. Именно они поедут в Ливерпуль в мае следующего года, чтобы представить там Украину. Согласно ставкам букмекеров, они могут победить.

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