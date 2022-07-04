Певице было обидно, что ее даже не приглашали на мероприятия.

Украинская певица Анастасия Приходько была одной из тех артистов, которые от начала вторжения России на территорию Украины в 2014 году, начала давать концерты в зоне АТО и поддерживать украинских военных.

В интервью "МУЗВАР" она рассказала, что тогда многие коллеги считали ее "политизированной и токсичной" и даже не приглашали на музыкальные мероприятия.

"Мне было обидно, когда меня считали токсичной, говорили, что Приходько очень политизирована, она много ездит в АТО, ассоциируется с войной, армией. Поэтому не будем ее звать на красные дорожки и различные мероприятия, ведь Приходько это сразу политика. А где меня звали, у меня были возможности – да, я говорила о войне. Думаете, что в 2014 году не было того, что есть сейчас? Также насиловали, издевались, грабили. Все это было в 2014, в 2015 годах. Я все это слышала, мне рассказывали", - откровенно рассказала певица.

Напомним, ранее Анастасия Приходько жестко "проехалась" по Светлане Лободе и даже Потапу.

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