Герцогиня любит люксовые бренды, поэтому сумма получилась довольно большая.

В течение 2021 года герцогиня Сассекская Меган Маркл потратила на новую одежду 79 тысяч долларов. К слову, в прошлом году ее расходы были на 19 тысяч долларов меньше.

Об этом сообщает DailyMail.

С тех пор как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, она начала появляться на публике в дизайнерской одежде от Dior, Givenchy, Prada и Chanel. Свои аутфиты герцогиня умело дополняет изысканными аксессуарами.

В марте 2021 года Меган и Гарри переехали в США, но герцогиня продолжала очаровывать луками в люксовых брендах.

Читайте такжеХотел убить Елизавету II: парень с арбалетом снял видео перед вторжением в замокДо марта прошлого года расходы Маркл покрывал ее свекор - принц Чарльз - из бюджета, финансируемого герцогством Корнуолл. Сейчас неизвестно, кто оплачивает счета Меган.

Добавим, что в этом году Маркл превзошла даже герцогиню Кембридзскую Кейт Миддлтон. Она потратила на одежду в прошлом году 65 тысяч долларов.

Напомним, ранее Меган Маркл разоблачили на гнусной лжи и манипуляциях. Теперь жене принца Гарри пророчат крах авторитета.

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