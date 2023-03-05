Певица набрала лишние килограммы.

Опальная певица Анна Седакова, которая молча поддерживает войну в Украине, появилась на одном из российских кулинарных шоу. Знаменитость предстала перед публикой в синем трикотажном платье с высоким разрезом на бедре и в бежевых лодочках.

Однако сразу узнать певицу на новых фотографиях не удалось. Она сильно поправилась за последнее время. При этом в социальных сетях она продолжает публиковать фотографии, на которых у нее точеная фигура. Вероятно, Седокова слишком увлекается фотошопом.

Стоит отметить, что на фотографиях, опубликованных в телеграмм-канале "НеМалахов", у Седоковой видны широкие бедра, руки, есть живот и округлившееся лицо.

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Позиция Седоковой по войне в Украине

С 24 февраля 2022 года она так и не высказалась о войне в Украине. В это же время она публично обсуждает секс с молодым мужем Янисом Тиммой и рассказывает, какой должна быть женщина.

Недавно она побывала на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой, которые также поддерживают войну в Украине.

Известно, что сейчас она живет в США.

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