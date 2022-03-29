Опальная Седокова ни словом не обмолвилась о войне в Украине.

Опальная певица Анна Седокова сообщила, что уезжает из России, в которой много лет жила и работала, в США.

Впрочем, она не единственная, кто покинула Россию во время войны в Украине. Но, как и другие артисты, Седокова уверяет, что улетела всего лишь в отпуск.

Так, певица написала в инста-сториз лишь о том, что в детстве часто ходила с мамой в церковь, ставила свечи и верила, что сбудутся все ее желания. Но о том, что это происходило именно в Киеве она промолчала.

Напомним, ранее в сети появилось фото Пугачевой и Галкина с детьми в Израиле. Также из России уехала Ксения Собчак, которая якобы решила отправиться в путешествие, обещанное сыну.

Вас также могут заинтересовать новости: