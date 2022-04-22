Украинский певец MELOVIN объяснил, почему путинист Филипп Киркоров выбрал именно такую позицию.

Украинский артист Меловин прокомментировал то, что за два месяца Филипп Киркоров лишь раз высказался о ситуации в Украине. Данное высказывание касалось просьбы отпустить политика и мужа Оксаны Марченко Виктора Медведчука.

Свою позицию MELOVIN озвучил в интервью "ЖВЛ".

Артист считает, что Киркоров уже не рассчитывает на европейское признание ввиду возраста, поэтому может себе позволить принять такую позицию.

"У него очень много друзей есть в Украине, которые 100% ему все рассказывали. С другой стороны, я понимаю, что это человек пожилого возраста, который понимает, что строить карьеру где-то в Европе или Украине уже нет смысла. Мне кажется, он потому и молчит, чтобы просто дожить свои годы в своих замках", - высказался украинский артист.

Меловин утверждает - не связывался со своим российским коллегой, так как это бессмысленно, и сейчас есть масса других дел, более важных.

"Лучше помогать своей стране, чем связываться с теми, кто не хочет тебя слушать. Они для меня все трусы, потому что если бы вышли все – понятно, чтобы тогда произошло. Случилось бы то же самое, что произошло у нас с Януковичем", - резюмировал Певец.

Напомним, ранее голливудский актер рассказал о страшной ночи во львовском бомбоубежище.

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