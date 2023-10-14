Музыкант считает, что его основная деятельность приносит больше пользы.

Украинский певец и лидер группы "ВВ" Олег Скрипка, который нарвался на хейт из-за высказваний о мужчинах-беглецах, признался, как отреагирует, если будет необходимость идти на фронт защищать Украину. Он заверил, что не останется в стороне.

"У каждого мужчины есть такие мысли. Если будет реально такая ситуация, что все-все мужчины будут нужны, то, безусловно, все мужчины пойдут", - отметил музыкант в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

В то же время он указал, что больше пользы принесет, как музыкант, а не военный.

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"Я знаю ребят из музбата, музыкального десанта, как мой знакомый Коля Серга – он реально пошел на передовую, а потом ему дали культурные задачи. Мы сейчас сотрудничаем с ними. То есть использование человека так, как он может себя проявить, для войны, безусловно, лучше. Да, может легко сидеть, ездить по концертам, иногда на "передок" выезжать, философствовать, но я считаю, что функцию свою выполняю. И может будет хейт, но у меня четверо детей, ответственность за них и ответственность за группу", - рассказа артист.

Певец напомнил, что своей деятельностью он помог собрать средства как для украинских военных, так и для детей-переселенцев.

Ранее УНИАН писал, что лидер группы "ВВ" Олег Скрипка в начале полномасштабной войны вместе с семьей едва не угодил в руки российских оккупантов.

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