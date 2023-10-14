Певец рассказал, что от беды уберегла его супруга.

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка рассказал, как его семья пережила первые дни полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Певец признался, что супруга наотрез отказалась выезжать с детьми за границу.

"Я благодарен своей жене. Она просто ни под каким соусом не хотела выезжать. Было принято решение, что мы находимся всей семьей с детьми в Киеве. Если ситуация будет крайне критическая, тогда мы будем уезжать. Но мы верили, что наши войска удержат Киев, так и произошло. Моя жена она там что-то чувствует гораздо больше, чем я, она говорила, что все будет хорошо", – рассказал артист в интервью для YouTube-проекта ТСН "Наодинці".

Кроме того, супруга отговорила Скрипку выезжать из столицы на дачу под Бучей, а позже выяснилось, что там находились российские оккупанты.

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"Говорю семье: "Поедем на дачу". Как раз это была эмоция, логика не работала. А потом, когда я осознал, что на мою дачу зашли орки и они там жили. Если бы мы тогда поехали на дачу… Это вообще… Они жили, кажется, несколько месяцев… И только сейчас, это уже год, как их оттуда турнули, я только сейчас привожу дачу в чувство… Они там повалили мне забор. Я ездил по населенным пунктам, как Гостомель, Ирпень, Буча они (россияне – УНИАН) просто БТРами вываливали заборы и на БТР загружали, что было в домах, и вывозили", – поделился певец.

Кроме того, линия фронта в первые месяцы полномасштабной войны проходила как раз возле его дачи, которая находится возле дамбы на реке Ирпень. Сооружение уничтожили украинские военные, чтобы создать препятствие для продвижения оккупационных войск.

Ранее УНИАН писал, что Олег Скрипка высказался относительно запрета выезда мужчинам за границу во время полномасштабной войны в Украине.

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