Его семья уже написала заявление в полицию.

Внезапная смерть популярного украинского блогера-миллионника Юрия Ворожко, который утонул в бассейне в городе Кропивницкий, всколыхнула сеть.

Известно, что семья 32-летнего покойного мужчины уже подала заявление в полицию на заведение, где произошла трагедия.

Однако сегодня, 27 февраля, были названы подробности смерти. По результатам судебно-медицинской экспертизы оказалось, что у Юрия произошла механическая асфиксия.

Видео дня

"Механическая асфиксия, то есть его легкие наполнились водой, по-простому - он захлебнулся... Это значит, что ему не оказали надлежащей помощи в бассейне заведения "Fun Club". Никаких тромбов, никаких сердечных и других предположений даже нет. Это халатность работников, а дальше уже будем смотреть, как будут развиваться события", - рассказала подруга семьи Ворожко в Instagram.

Известно, что блогер провел примерно 10 минут под водой. Работники бассейна не смогли спасти жизнь мужчины.

Что известно о Юрии Ворожко

Блогер имел более миллиона подписчиков на YouTube и более 127 тысяч в Instagram. Юрий делал различные социальные эксперименты, занимался благотворительностью и публиковал этот контент в соцсетях. У него осталась беременная жена и двое детей.

Напомним, недавно стало известно о смерти заслуженной артистки Украины, которая сыграла в фильме "Свадьба в Малиновке".

Вас также могут заинтересовать новости: