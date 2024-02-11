Продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, улетел в Колумбию. Там он будет развивать свой бизнес и музыкальную карьеру.
На своей странице в Instagram он написал, что Колумбия - это страна, которая определяет музыкальные тренды в Латинской Америке.
"Колумбийские артисты, такие как Shakira, J Balvin, Karol G и Maluma, – настоящие лидеры мировой музыкальной индустрии. И, как продюсеру, у меня есть чрезвычайная возможность познакомиться с этой страной и работать с лучшими авторами над созданием новых суперхитов", - написал Потап.
Стоит отметить, что пользователи сети не пришли в восторг от этой новости. Они начали обзывать Потапа в комментариях под постом.
К слову, за последние два года Потап редко появлялся в Украине. В начале полномасштабного вторжения он находился в Испании. Тогда он сказал, что заочно вступил в ТрО, однако его захейтили.
Все это время он колесит по миру, прикрываясь помощью Украине. Артист говорил, что за границей может решать вопросы и собирать деньги на помощь украинской армии. Но люди ему уже не верят.
Настя Каменских не полетела с ним в Колумбию. Она анонсировала тур по Украине.
Напомним, ранее Потап "засветился" в Дубай и издал странную поговорку на украинском.