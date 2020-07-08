"Детская дерзкая мечта": Потап отреагировал на свое новое звание (фото)

Украинский рэпер признался, что мечтал о такой награде.

Рэпер Потап отреагировал на присуждение ему звания Заслуженного артиста Украины ко Дню Конституции 28 июня.

Читайте такжеНастя Каменских трогательно поздравила ПотапаСвое мнение по этому поводу он написал в Instagram.

«Меня многие спрашивают: зачем это тебе, разве ты не народный любимец, разве ты не зарабатываешь, ты же автор супер хитов, ты же продюсер лучших проектов?... Но ведь никто из вас не знает, что у меня была такая детская дерзкая мечта, чтобы когда-нибудь артиста хип-хоп жанра наградили государственной наградой! И вот когда я почти забыл об этом – бамц!» – написал Потап.

Ранее УНИАН сообщал, как певица Настя Каменских рассказала, что вышла замуж за рэпера Потапа еще три года назад.

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