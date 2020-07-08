"Детская дерзкая мечта": Потап отреагировал на свое новое звание (фото)
13:10, 08 июля 2020Звезды
289 0
Украинский рэпер признался, что мечтал о такой награде.
Потап рассказал о своей детской мечте / фото instagram.com/realpotap
Рэпер Потап отреагировал на присуждение ему звания Заслуженного артиста Украины ко Дню Конституции 28 июня.
Читайте такжеНастя Каменских трогательно поздравила ПотапаСвое мнение по этому поводу он написал в Instagram.
«Меня многие спрашивают: зачем это тебе, разве ты не народный любимец, разве ты не зарабатываешь, ты же автор супер хитов, ты же продюсер лучших проектов?... Но ведь никто из вас не знает, что у меня была такая детская дерзкая мечта, чтобы когда-нибудь артиста хип-хоп жанра наградили государственной наградой! И вот когда я почти забыл об этом – бамц!» – написал Потап.
Ранее УНИАН сообщал, как певица Настя Каменских рассказала, что вышла замуж за рэпера Потапа еще три года назад.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter