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"Детская дерзкая мечта": Потап отреагировал на свое новое звание (фото)

13:10, 08 июля 2020
Звезды
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Потап рассказал о своей детской мечте / фото instagram.com/realpotap

Читайте такжеНастя Каменских трогательно поздравила ПотапаСвое мнение по этому поводу он написал в Instagram.

«Меня многие спрашивают: зачем это тебе, разве ты не народный любимец, разве ты не зарабатываешь, ты же автор супер хитов, ты же продюсер лучших проектов?... Но ведь никто из вас не знает, что у меня была такая детская дерзкая мечта, чтобы когда-нибудь артиста хип-хоп жанра наградили государственной наградой! И вот когда я почти забыл об этом – бамц!» – написал Потап.

Ранее УНИАН сообщал, как певица Настя Каменских рассказала, что вышла замуж за рэпера Потапа еще три года назад.

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Теги: #Потап