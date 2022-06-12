В честь премьер-министра Британии кондитеры назвали новый десерт.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс посетила в Киеве кафе, в котором пекут эксклюзивные круассаны, созданные на основе английского яблочного пирога. Новый десерт кондитеры посвятили британскому премьер-министру Борису Джонсону.

Симмонс рассказала, что она попробовала новинку заведения и своим впечатлением поделилась в микроблоге Twitter, опубликовав фото с десертом.

"Я съела круассан Бориса Джонсона", - написала она.

Пирожное называется "Борис Джонсонюк". Он покрыт кремом, напоминающим хаотичную прическу британского лидера.

В комментариях одна пользовательница сети сообщила, что в Хмельницком появился лимонад под названием "Джонсонюк".

Джонсон заявлял, что его прическа естественна, а также, что ее "невозможно имитировать, потому что она является продуктом случайных и конкурирующих сил природы".

Как сообщал УНИАН, Симмонс 29 апреля вернулась в Киев в связи с возобновлением работы посольства в Киеве. А Джонсона раньше посвятили в казаки в Чернигове.

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