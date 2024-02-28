Родные умершего хотят судиться с клиникой.

После операции в клинике скандального российского пластического врача Тимура Хайдарова внезапно умер продюсер Петр Гаврилов. Мужчине было 35 лет. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Известно, что операция по уменьшению желудка состоялась еще 17 февраля. Тогда вроде все прошло без осложнений и Петра отправили домой.

"Гаврилов был выписан и отправлен домой. Через три дня ему стало плохо", - написал телеграм-канал.

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Однако потом Гаврилов вызвал скорую. Мужчина жаловался на боль в области груди и живота, тяжесть при дыхании, но от госпитализации отказался. Позже он впал в кому и умер.

Родные Гаврилова отметили, что причиной смерти, вероятно, стало заражение крови. Они считают, что инфекцию могли занесли во время операции, поэтому готовы судиться с клиникой.

Адвокаты же Хайдарова комментируют этот инцидент так:

"Пока похоже, что это очередная попытка испортить репутацию Тимура. Не дает он никому покоя. Возможно, потому что так и не удалось никому развести Хайдарова на деньги. Ни певцам, ни их адвокатам, ни тем, кто присоединился к ним с понятной целью".

Сам Хайдаров ситуацию пока не прокомментировал. Лишь в начале года он отмечал, что Росздравнадзор проверял его клинику и никаких нарушений не было выявлено.

Что известно о хирурге Тимуре Хайдарове

О российском 35-летнем хирурге Тимуре Хайдарове активно заговорили после "слепленного пресса" Киркорову.

Позже звезды РФ начали жаловаться на ошибки врача. В частности, певица Слава заявила, что никому бы не советовала делать у него грудь. Поддерживала ее и Любовь Успенская. Тогда же путинист Филипп Киркоров стал на защиту врача и отмечал его профессионализм.

Напомним, недавно актер из "Моей прекрасной няни" внезапно умер.

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