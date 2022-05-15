Украинская группа Kalush Orchestra заняла первое место в финале конкурса.

Украину с победой на Евровидении 2022 поздравили в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Свое мнение по этому поводу высказал заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоане во время встречи с прессой в Берлине, передает Укринформ.

Он отметил, что эта победа – свидетельство широкой поддержки и солидарности европейцев и всего международного сообщества с Украиной в ее борьбе против российского вторжения.

"Это не какой-то легкомысленный жест. Вчера мы увидели общественную поддержку мужества украинцев во всей Европе и Австралии. Понятно, что сама песня была великолепной. Поэтому это послание Путину, начавшему наиболее жестокую и циничную войну со времен Второй мировой войны. Вероятно, он был удивлен мужеством народа Украины и единством политического Запада", – заявил дипломат.

"Мы объединены, мы сильны и мы продолжаем помогать Украине в том, чтобы она победила в этой войне", – добавил он.

Евровидение 2022: подробности

Финал Евровидения 2022 состоялся в итальянском Турине 14 мая.

Украинская группа Kalush Orchestra заняла первое место, набрав 631 балл – это абсолютный рекорд среди всех представителей Украины на этом конкурсе.

После своего выступления лидер группы Олег Псюк призвал мир помочь Мариуполю и людям, заблокированным на "Азовстали".

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