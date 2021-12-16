Девушка поделилась сокровенным снимком.

Порноактриса Адель Асанти (настоящее имя – Анастасия Распутина), которая была участницей 11 сезона романтического шоу "Холостяк", выходит замуж.

Как пишет ТСН, девушке сделали предложение.

Девушка призналась, что ей сделали предложение руки и сердца, однако при этом подробности она решила оставить в секрете.

"Happy Wedding", – виднелось на опубликованном ею снимке.

Читайте такжеНовый "холостяк" рассказал, какую девушку он ищет"Поздравляю", "Желаю крепкой любви", "Ничего себе, какая приятная новость!", "Счастья и огромной любви", "Поздравляю! Берегите друг друга", "Сладкого медового месяца", – отреагировали подписчики.

Ранее сообщалось, как Адель Асанти рассказывала, что ей пришлось пережить в жизни.

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Автор: Виолетта Орлова