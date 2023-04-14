Ярый путинист и по совместительству известный российский актер Михаил Пореченков поддерживает развязанную Кремлем полномасштабную войну против Украины, но почему-то не спешит идти воевать на украинский фронт.
В эфире пропагандистского российского радио "Комсомольская правда" у Пореченкова спросили, было ли у него желание уйти на фронт. Ведущая процитировала информацию некоторых СМИ, написавших о том, что ранее актер заявлял о намерениях отправиться воевать.
"Ну, я бы отправился... Конечно... Но давайте каждый на своем месте будет. Я так скажу: я снят с воинского учета по возрасту. Каждый на своем месте пускай делает свое дело честно, это будет больше помощи, чем просто пойти туда", — отвертелся от прямого ответа актер.
Затем он добавил, что будет делать все, что будет помогать его родине. Ведущая отметила после этих слов, что он сейчас занимается гуманитарной помощью путинским военным, и спросила, это ли та задача, которую сейчас ставят перед ним.
"Много задач ставят, много задач выполняем... Я предпочитаю быть партизаном", — сказал одиозный российский актер и рассмеялся после этих слов.
Позиция Михаила Пореченкова по войне против Украины
Российский актер Михаил Пореченков поддерживает президента РФ Владимира Путина еще с начала первой фазы войны против Украины, с 2014 года.
В октябре 2014 года он побывал в оккупированном Донецке. На сайтах террористов было распространено видео, на котором Пореченков в каске с надписью "Пресса" стреляет из пулемета.
СБУ объявила актера в розыск, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт или угроза его совершения).
В конце марта 2022 года он обратился к российским солдатам и призвал их "держать строй" до конца.
В июне 2022 года Пореченков проведал раненых оккупантов в больнице Белгородской области РФ. Там он поблагодарил их за то, что они убивают мирных жителей Украины.