Он заявил, что любит свою страну.

Российский актер Александр Соколовский обрел популярность после съемок в сериалах "Молодежка" и "Гранд". Он снимался со многими украинскими актерами, но с начала полномасштабного вторжения решил перечеркнуть дружбу с ними и встать на сторону зла.

Как рассказала актриса Мила Сивацкая, 24 февраля Соколовский опубликовал в своих соцсетях флаг России. Она спросила, зачем он это делает, однако тот заверил, что любит свою страну.

"Саша выставил в Instagram флаг России. Я ему пишу: "Чувак, что это вообще такое?". Меня очень бомбило. Мы с ним в кадре целовались два года, а он флаг РФ публикует. Отвечает мне: "Я что не имею права любить свою страну?". Я ему говорю: "Ты можешь любить свою страну, но может ты не будешь выставлять флаг в то время, пока умирают дети, которые смотрели с тобой сериалы". Он отмолчался, и я от него молча отписалась. Так было со многими", - сказала Мила в интервью Диане Глостер.

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Стоит отметить, что Соколовский не активно ведет свои соцсети. Он не пишет о политике и ситуации в стране.

Напомним, ранее Мила Сивацкая высказалась об Украине. Она заявила, что любит свою страну, но не хочет жить там, где люди вынуждены выживать.

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