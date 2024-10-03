Популярная украинская актриса заявила о готовности идти на фронт

Она говорит, что думала научиться управлять дронами.

Актриса Екатерина Олос рассказала о том, думала ли пойти на фронт, чтобы защищать Украину с оружием в руках, как ее героиня из сериала "Кукушки".

По словам знаменитости, она хочет пройти специальную военную подготовку, чтобы быть готовой к разным сценариям.

"У меня хорошая физическая подготовка, потому что регулярно занимаюсь спортом. Думала, учиться управлять дронами, потому что не переношу вида крови", - призналась девушка.

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Также она рассказала, как ей удается держаться во время полномасштабной войны.

"Общение с людьми, время с собой, утренняя рутина и йога, которая помогает выравнивать психофизическое состояние. Когда наши внешние опоры разрушаются, нужно опираться на внутренний ресурс, чтобы не впадать в депрессивные состояния. Йога и утренние ритуалы - это мои спасители. Если нет съемок, то моя утренняя рутина выглядит так: просыпаюсь в семь (в идеале в шесть), принимаю душ, устраиваю себе чайную церемонию, пишу утренние страницы, потом - медитация, йога или спортзал. Стараюсь на это выделить три часа, и желательно быть без телефона. После 9 утра врываюсь в работу", - отметила актриса.

Олос добавила, что надо принять тот факт, что уже никогда не будет так, как было до войны.

"Даже думать об этом не надо, потому что только тратим свои силы на то, что не можем изменить. Я стараюсь сосредоточиться на настоящем и будущем", - подытожила знаменитость.

Напомним, ранее известная украинская актриса рассказала о знакомстве с Зеленским.

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