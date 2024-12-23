Речь идет о 700-килограммовом крокодиле Берте.

Умер звезда знаменитого приключенческо-комедийного фильма "Крокодил Данди". Пятиметровый крокодил Берт ушел из жизни в питомнике в Австралии, где жил с 2008 года.

Известие о смерти животного обнародовало издание Daily Mail. Представители питомника почтили память крокодила и раскрыли его возраст. По оценке экспертов кинозвезда прожил почти 100 лет.

"С прискорбием мы сообщаем о смерти Берта, легендарного крокодила Солтвотера и звезды австралийской классики "Крокодил Данди". Берт мирно скончался в минувшие выходные, предположительно в возрасте более 90 лет, что ознаменовало конец невероятной эпохи", - отметили в питомнике.

Там рассказали, что Берта поймали примерно в 1980 году в реке Рейнольдс. После съемок в "Крокодиле Денди" он стал одной из самых узнаваемых рептилий в мире. С 2008 года крокодил был жителем питомника Crocosaurus Cove. По словам представителей питомника, Берт был звездой не только в кино, но в Crocosaurus Cove. Там он восхищал посетителей своим внешним видом и упрямым характером.

"В 2008 году Берт отправился в Crocosaurus Cove. Известный своим независимым характером, Берт был холостяком. Его пылкий темперамент снискал ему уважение как смотрителей, так и посетителей, поскольку он воплощал в себе дикий и необузданный дух. Берт был действительно единственным в своем роде. Он был не просто крокодилом; он был силой природы и напоминанием о мощи и величии этих невероятных созданий", - добавила в питомнике.

К слову, вместе с уже покойным Бертом в картине "Крокодил Данди" снимались Пол Хоган и Линда Козловски. В мировом прокате лента собрала более 358 миллионов долларов и стала одним из самых успешных проектов австралийского кинематографа. Исполнитель главной роли 85-летний Хоган сейчас живет в Австралии. После съемок в культовом фильме крокодил послужил основой для цифрового крокодила в ленте 2007 года "Бродяга".

Напомним, ранее умерла звезда фильма "Жизнь прекрасна", которая была музой Педро Альмодовара. Мариса Паредес ушла из жизни в 78-летнем возрасте.

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