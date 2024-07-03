Знаменитость также был лауреатом премии "Оскар".

Известный американский сценарист Роберт Таун ушел из жизни в возрасте 89 лет. Его самыми известными работами были фильмы "Китайский квартал", "Шампунь" и "Якудза".

Как пишет издание New York Post, лауреат премии "Оскар" умер в собственном доме в Лос-Анджелесе. Свои последние дни он провел в кругу самых родных. Свою популярность Таун получил за короткий срок и был известен еще в 1960-х годах.

Свою карьеру он начал с создания телевизионных шоу "Человек из U.N.C.L.E" и "Шоу Ллойда Бриджеса". Однако настоящим толчком к славе стал его сценарий к ленте "Бонни и Клайд", после которой Роберт стал одним из самых известных авторов Голливуда.

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"Его жизнь, как и персонажи, которых он создал, была проницательной, иконоборческой и полностью оригинальной", - высказался о знаменитости актер Ли Грант.

Его сценарий к фильму "Китайский квартал" помог ему получить "Оскар". Еще одной выдающейся работой была лента в стиле нео-нуар "Чайнатаун".

"Роберт Таун как-то сказал, что "Китайский квартал" - это состояние души. Не просто место на карте в Лос-Анджелесе, а состояние полного сознания, которое почти не отличается от слепоты. Видеть во сне, что вы в раю, а просыпаться в темноте - это китайский квартал. Думать, что ты все понял, и понимать, что ты мертв - это китайский квартал", - описал отношение звезды к картине писатель Сэм Вассон.

Последней лентой в творчестве Тауна была мелодрама "Спроси у пыли". Ее сценарист написал по мотивам романа Джона Фонте о Лос-Анджелесе. После смерти у него осталась жена и двое детей.

Напомним, ранее умер актер Дональд Сазерленд.

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