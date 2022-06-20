Певица призналась, что почти не знала своего родного отца.

Украинская певица Оля Полякова рассказала о своем родном отце и об отчиме, который появился в их семье, когда девушка уже выросла.

По ее словам, родного отца она почти не знала, а вот новый муж мамы мог заменить ей его, но появился в их семье поздно.

"Я своего отца родного почти не знала, а тот человек, который был способен дать мне любовь, появился в маминой жизни поздно, я выросла", - рассказала Полякова.

Она добавила, что ее дочерям Маше и Алисе повезло больше. У них прекрасный отец, который очень их любит и поддерживает.

"Моим детям повезло, у них прекрасный отец, и выбирала я его, потому что знала, что лучшего отца своим детям мне не найти", - добавила певица.

Также звезда добавила, что ее дети не видели папу уже 100 дней. Но они знают что он есть у них, любит их, и очень ждут встречи.

Напомним, ранее 17-летняя дочь Поляковой посвятила песню на украинском лесбийской любви.

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