Украинская певица Оля Полякова рассказала о своем родном отце и об отчиме, который появился в их семье, когда девушка уже выросла.
По ее словам, родного отца она почти не знала, а вот новый муж мамы мог заменить ей его, но появился в их семье поздно.
"Я своего отца родного почти не знала, а тот человек, который был способен дать мне любовь, появился в маминой жизни поздно, я выросла", - рассказала Полякова.
Она добавила, что ее дочерям Маше и Алисе повезло больше. У них прекрасный отец, который очень их любит и поддерживает.
"Моим детям повезло, у них прекрасный отец, и выбирала я его, потому что знала, что лучшего отца своим детям мне не найти", - добавила певица.
Также звезда добавила, что ее дети не видели папу уже 100 дней. Но они знают что он есть у них, любит их, и очень ждут встречи.
Напомним, ранее 17-летняя дочь Поляковой посвятила песню на украинском лесбийской любви.