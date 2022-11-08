40-летняя поп-звезда рассказала о симптомах недуга.

40-летняя поп-звезда Бритни Спирс сообщила, что у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Так, у знаменитости немеет часть тела. Такое случается несколько раз в неделю. Вот что в Instagram-блоге сообщила Бритни:

"Приблизительно три раза в неделю я просыпаюсь, и у меня полностью немеют руки. Такое ощущение, что с правой стороны тела иглы вонзаются мне в шею, а висок болит больше всего. Это страшно".

Спирс добавила, что у нее поврежден нерв, из-за чего в мозг не поступает нужного количества кислорода:

Видео дня

"Повреждение нерва в правой части моего тела... Повреждение нервов иногда возникает, когда ваш мозг не получает достаточно кислорода..."

Звезда уточнила, что пока что ей не прописали лекарств, которые бы помогли стабилизировать состояние. Спирс добавила, что ей становится лучше благодаря танцам:

"Нет лекарства, кроме Бога, я думаю. Хотя когда я танцую, я не чувствую боли".

Напомним, недавно Бритни Спирс полностью оголилась на пляже и расставила ноги.

Вас также могут заинтересовать новости: