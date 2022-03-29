Певицу возмутило поведение Гагариной и ее выступление в "Лужниках".

Украинская певица Оля Полякова высказалась о коллеге из России Полине Гагариной, которая поддерживает путинский режим.

Полякова выразила свое недоумение тем, почему Гагарина приняла участие в концерте в "Лужниках", который был посвящен 8-летию оккупации Крыма.

"Не звезды, а дыры российского шоу-бизнеса. Все перенявшие сторону – это вообще убийцы кровавые, у них руки в крови. Такие, как Полина Гагарина. Я вообще не понимаю, либо ее детей взяли в заложники, либо во время этого выступления на стадионе они хотели отрезать ручки и ножки детям. Не могу никак оправдать то, что она сделала. Такой талантливый человек возложил свой талант на алтарь зла", – сказала певица в интервью программе "Зірковий шлях".

Также Полякова добавила, что после выступления Гагариной в "Лужниках" она ей написала несколько "хороших" слов и добавила, что с этого момента она для нее умерла.

"Я написала ей: "Покойся с миром когда-то талантливая певица". Ну и там еще написала хороших слов, которые не для эфира. Потому что я была в шоке, если честно. Она для меня умерла", - добавила Полякова.

Кроме того, певица высказалась и об аполитичности некоторых звезд. По ее словам, сейчас каждый должен занять определенную позицию, нейтралитета был не должно.

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