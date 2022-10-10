Эти знаменитости конфликтуют со своими родителями или детьми не стесняясь показывать это на публику.

Конфликты между родителями и детьми - типичное явление во многих семьях. Но больше всего фанатам интересно наблюдать за знаменитостями, ведь со стороны нередко кажется, что их семьи - настоящий эталон. УНИАН рассказывает, какие звезды публично скандалят со своими родными.

Стася Ровинская

У нее проблемы с не менее известной мамой возникли на фоне политических разногласий. Так, Снежана Егорова публично поддержала путинский режим и войну в Украине, а дочь не стала молчать - отреклась от нее, еще и рассказала о давних внутренних проблемах. Например, как оказалось, Егорова избивала свою дочь.

Слава Демин

Ведущий "Люкс ФМ" шокировал деталями своих отношений с мамой. Как оказалось, у него было очень непростое детство, из-за чего сейчас он со своей матерью не общается.

"Впервые я ушел из дома в 13 лет. Но меня быстро вернули. Мама работала в управлении внутренних дел и в детстве я ее боялся. Били меня за все. И даже для профилактики. Узким ремешком, шлангом от стиральной машины и тому подобное. Били до ран и крови. Однажды меня отправили выносить мусор, а домой не впустили. Для профилактики", - рассказывал Слава Демин.

Также известно, что мама Демина подала на него в суд, чтобы тот выплачивал ей алименты и таким образом содержал звездную родительницу.

Оля Полякова

У нее в 2020 году произошел скандал с дочерью Машей. Мама хотела забрать у дочери телефон, а та не хотела отдавать, и сказала, чтобы Оля лучше забрала его у младшей дочери Алисы, которая смотрит видеоролики для взрослых.

"Все смотрят порнуху, даже ты смотришь порно. Я видела даже то, как отец смотрит порно. Алиса смотрела порно", - сказала Маша Полякова.

К слову, кадры домашнего скандала Полякова-старшая сама обнародовала в своем Instagram-блоге.

Напомним, кто из украинских звезд в этом году похоронил родителей.

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