EL Кравчук не понимает возмущения в обществе из-за поступков артиста.

Известный украинский певец EL Кравчук, который ранее ответил, состоит ли в отношениях, высказался о беглом артисте Олеге Виннике. Исполнитель заявил, что не имеет никаких претензий к коллеге.

Винник уехал из Украины в начале полномасштабного вторжения. Певец все это время жил в Германии. Он утверждал, что уехал из-за лечения тяжелой болезни. Артист исчез из инфопространства и молчал о войне и только на днях впервые вышел на связь.

EL Кравчук думает, что у коллеги есть гражданство Германии, что, как он говорит, освобождает его от любых претензий и осуждений. Исполнитель не понимает возмущения в обществе на фоне возвращения Винника на сцену.

"Я считаю, что это шутки какие-то. Не думаю, что это правда. Это какой-то вброс. Просто изначально Олег, когда появился в Украине, он был гражданином другой страны. Он не был гражданином Украины. Возможно, и был, но до какого-то времени, потому что он, конечно, родился в Украине. Но потом он уехал. У меня, например, в Берлине живут родственники, которые уехали еще в 90-х. Не знаю, какие мы можем к нему иметь претензии.", - заявил EL Кравчук в интервью для OBOZ.ua.

Как известно, на днях Олег неожиданно вышел на связь. Он выпустил новую песню "Мои люди" и начал активно вести соцсети. Артист записывает обращение к поклонникам и пытается "отбелить" свою репутацию.

На фоне новостей о возвращении исполнителя на сцену всплыло немало подробностей его бегства за границу. В частности, его бывший продюсер Александр Горбенко раскрыл правду, как Винник бежал за границу. Он заявил, что экс-подопечный врет и никакой болезни у него не было.

Напомним, ранее известные продюсеры ответили, вернет ли Винник былую славу.

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