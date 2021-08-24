Артист возмущен тем, что его внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Российский артист Филипп Киркоров ранее состоял в дружеских отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но все изменилось, когда Зеленский пришел ко власти.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По словам Киркорова, когда Зеленский был еще актером, они хорошо общались и даже снимались в одном фильме. А сейчас он не понимает, почему Министерство культуры и информационной политики Украины внесло его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

"Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме "Любовь в большом городе". Я ему там подзатыльники давал. А потом вдруг - "Киркоров - враг Украины". Все беды из-за Киркорова, всегда так было, есть и будет", - сказал артист.

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Напомним, недавно Филиппа Киркорова заметили в компании украинского шоумена Владимира Остапчука и его супруги Кристины. Они вместе ужинали на одном из островов Греции.

Поступок украинского артиста сильно возмутил его поклонников. Поэтому они сразу же ринулись за поиском объяснений на страницу к его супруге. Горняк оправдалась весьма лаконично.

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Автор: Диана Могилевич