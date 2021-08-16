Кристина Горняк отметила, что российский артист сделал ей множество конкурентов.

Жена Владимира Остапчука оправдалась за скандальный ужин с опальным российским певцом Филиппом Киркоровым. По словам Кристины Горняк, артист "очень любит Украину", а сама она никогда не затрагивает тему политики.

Своим комментарием по поводу встречи с Киркоровым супруга украинского телеведущего поделилась на своей странице в Instagram.

Остапчук и его жена провели ужин с Киркоровым, которому запретили въезд в Украину, во время своего отдыха в Греции. Поступок украинского артиста сильно возмутил его поклонников. Поэтому они сразу же ринулись за поиском объяснений на страницу к его супруге. Горняк оправдалась весьма лаконично.

"С Филиппом был знаком Вова, кстати, только онлайн, и вот вчера оказалось, что мы отдыхаем друг от друга в 30 минутах. Решили поужинать вместе!", - написала жена Остапчука.

Читайте также26-летняя звезда "Папиных дочек" родила первенца (фото)Также Горняк назвала Киркорова "очень открытым и веселым человеком", от которого она получила массу комплиментов.

"Тему политики и религии я никогда не обсуждаю, хотя услышала что Украину очень любит", - заявила супруга украинского ведущего, рассказывая об опальном Киркорове.

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Автор: Полина Кузенко