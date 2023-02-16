Еще 7 февраля актер заявил, что не может ее найти.

Турецкий актер Чагры Чытанак, который прославился ролью в сериале "Постучись в мою дверь", потерял мать. Из-за разрушительного землетрясения 6 февраля пожилая женщина оказалась под завалами. Ее долго искали, однако все было безрезультатно.

Жена Чагры, актриса Башак Гюмюлджинелиоглу, которая также известна по сериалу "Постучись в мою дверь", сообщила о том, что ее свекровь умерла. Поклонники со всего мира выразили соболезнования звездной семье.

Реакция соцсетей

"Безумно жаль, они так просили о помощи, надеялась, удастся найти…"

"Мои соболезнования всем близким"

"Очень жаль, ожидаемого чуда для Башак и Чагры так и не произошло"

Кто такой Чагры Чытанак

33-летний турецкий актер родом из Антакьи, Турция. У себя на родине он является популярным актером и моделью. Широкую популярность обрел благодаря турецким сериалам "Моя большая семья", "Мой папа остался в классе", "Сладкая месть" и "Постучись в мою дверь". На съемках последнего встретился со своей женой, которая сыграла Перил.

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Напомним, в Турции и Сирии 6 февраля произошло мощное землетрясение. Согласно последним данным, число погибших может превышать 41 тысячу человек.

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