Актер рассказал, что не может ее найти.

Турецкий актер Чагры Чытанак, который стал известен широким массам благодаря роли Ферита в сериале "Постучись в мою дверь", сообщил о том, что его мама оказалась под завалами в результате землетресения в Турции.

Актер призвал бросить все силы на спасение людей. На данный момент число погибших в Турции превысило 5 тысяч, ранены более 21 тысяч человек.

Кроме того, на своей странице в Instagram он сообщил, что его мама до сих пор не вышла на связь. Родственники пытались ей дозвониться, но это не дало никаких результатов.

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Землетрясение в Турции - что известно

6 февраля на юге Турции и севере Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, который предполагает международную помощь.

Также известно, что среди пострадавших есть украинцы. После катастрофы Владимир Зеленский выразил соболезнования тем, кто потерял близких и дома в результате мощных землетрясений.

Спасательные работы в Турции продолжаются. В стране объявили семидневный траур.

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