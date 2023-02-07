Турецкий актер Чагры Чытанак, который стал известен широким массам благодаря роли Ферита в сериале "Постучись в мою дверь", сообщил о том, что его мама оказалась под завалами в результате землетресения в Турции.
Актер призвал бросить все силы на спасение людей. На данный момент число погибших в Турции превысило 5 тысяч, ранены более 21 тысяч человек.
Кроме того, на своей странице в Instagram он сообщил, что его мама до сих пор не вышла на связь. Родственники пытались ей дозвониться, но это не дало никаких результатов.
Землетрясение в Турции - что известно
6 февраля на юге Турции и севере Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, который предполагает международную помощь.
Также известно, что среди пострадавших есть украинцы. После катастрофы Владимир Зеленский выразил соболезнования тем, кто потерял близких и дома в результате мощных землетрясений.
Спасательные работы в Турции продолжаются. В стране объявили семидневный траур.